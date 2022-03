Veja vídeo: Corpo de homem é encontrado no Igarapé do Mindu, em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O corpo de um homem, não identificado, foi encontrado na tarde desta quarta-feira (16), no igarapé do Mindu, localizado no bairro Parque 10 de Novembro na zona Centro-sul de Manaus.

O cadáver, que estava em avançado estado de decomposição, foi encontrado foi encontrado engatado no galho de uma árvore por um homem que trabalha próximo ao local.

Veja vídeo: Corpo de homem é encontrado no Igarapé do Mindu pic.twitter.com/oq2R1pFlrn — AM POST (@portalampost) March 16, 2022

Policiais militares e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram acionados para fazer a remoção do corpo no igarapé.

Após o resgate o Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil.