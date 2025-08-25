A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Veja vídeo: Criminoso é detido em flagrante após roubo em posto de combustível em Manaus

Suspeito preso já era investigado por assaltos a postos de combustíveis e ataques a estudantes na região.

Por Beatriz Silveira

25/08/2025 às 15:29

Notícias Policiais – Um homem apontado como um dos criminosos mais perigosos da zona norte de Manaus foi preso em flagrante pela polícia na noite desta sexta-feira (24). Ele é acusado de participar de uma série de assaltos que vinham assustando moradores e comerciantes da região. A captura aconteceu logo após um roubo a um posto de combustível, quando ele e um comparsa renderam funcionários e levaram os celulares das vítimas.

De acordo com informações repassadas pelas autoridades, os assaltantes chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta e, armados, ameaçaram três trabalhadores que estavam no local. Sob forte intimidação, as vítimas entregaram seus aparelhos celulares, que foram imediatamente levados pela dupla.

A Polícia Militar foi acionada rapidamente e conseguiu prender um dos envolvidos ainda em posse da arma de fogo utilizada no crime. O comparsa conseguiu fugir e agora é procurado pelas equipes policiais, que seguem em diligência para localizar o segundo suspeito.

O preso já era investigado por outros roubos semelhantes ocorridos em postos de combustíveis e contra estudantes da região. A atuação da dupla vinha gerando medo e insegurança entre moradores, que relatavam constantes episódios de violência e abordagens criminosas.

