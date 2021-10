Veja vídeo: Criminosos armados afrontam rivais e marcam casas com sigla de facção no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Pichações com as siglas da facção Comando Vermelho foram feitas na noite dessa quinta-feira (14) em diversas casas do bairro Cidade Nova, no Distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba (distante 19,89 quilômetros de Manaus).

A ação foi gravada por membros do CV para afrontar facções rivais em especial Cartel do Norte (CDN), conhecida antigamente como Família do Norte (FDN). As duas facções são inimigas declaradas e disputam o domínio do tráfico de drogas no Amazonas.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais os criminosos ostentam armas de fogo enquanto picham as casa. Conforme moradores o vídeo foi feito após um toque de recolher que os bandidos estabeleceram na região.

“É a tropa, mano. É o CV, ‘tá ligado?’ Aqui é o CV, não tem p* de CDN não! Vai ‘Teteu’ mete a cara vagabundo! Olha teu chapéu aqui. Vem pegar canalha!”, disse um dos criminosos na gravação.

