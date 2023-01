Veja vídeo: Criminosos causam pânico dentro de shopping na zona Leste de Manaus

Redação AM POST*

Clientes do shopping Grande Circular, na zona leste de Manaus, viveram momentos de pânico na tarde deste sábado (28), após uma invasão de criminosos no local.

De acordo com informações preliminares de testemunhas, três criminosos armados com faca estavam perseguindo para matar um homem que correu para dentro do estabelecimento e durante a fuga houve tumulto no local.

Segundo vídeo que circula nas redes sociais, os homens causaram pânico entre os clientes que estavam no shopping. As pessoas acreditavam que se tratava de um assalto dentro do centro comercial.

Após o pânico no shopping, a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) foi acionada para atender a concorrência.

O homem que os criminosos tentaram esfaquear também foi levado pela polícia para prestar esclarecimentos. Ele informou que os infratores tentaram esfaquear ele duas vezes.

O trio criminoso foi detido e apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

