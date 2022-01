Veja vídeo: Dupla envolvida no ataque a viatura em Manaus é flagrada por câmera de segurança

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas solicita a colaboração da população na divulgação das imagens de dois indivíduos envolvidos na morte de dois presos que estavam sendo levados para audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis. O crime ocorreu na quinta-feira (06), por volta das 14h, no bairro São Francisco, zona sul de Manaus.

Na ocasião do crime, a viatura da Polícia Civil transportava os presos para audiência de custódia no fórum, momento em que foi alvejada por diversos disparos de fuzil e os dois presos foram a óbito.

Conforme o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), imagens de câmeras de segurança mostram dois indivíduos abandonando um dos veículos envolvidos na ação criminosa, às 14h55, daquele mesmo dia, na rua Adalberto Vale, bairro Betânia, na mesma zona do crime.

“Contamos com o apoio da população na divulgação da imagem desses indivíduos, e caso eles sejam reconhecidos, as denúncias podem ser realizadas por nossos canais oficiais, para que eles sejam localizados e presos”, destacou Cunha.

Disque-denúncia – As pessoas que souberem do paradeiro desses indivíduos devem ligar para o número (92) 98118-9535, ou para o 181, disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “A identidade do informante será mantida em sigilo”, afirmou o delegado.

Vídeo mostra suspeitos de fuzilamento de presos em viatura em Manaus pic.twitter.com/fVmJtc4Chl Continua depois da Publicidade — AM POST (@portalampost) January 7, 2022