Veja vídeo: Dupla espanca homem supostamente flagrado agredindo mulher no meio da rua

Uma suposta agressão de um homem contra uma mulher no meio de uma rua terminou com o suspeito de violência agredido por uma dupla na última quarta-feira (27), na Avenida Plácido Castelo, em Quixadá, no interior do Ceará.

Um vídeo das agressões foi divulgado nas redes sociais e mostra um casal caído no asfalto, com o homem por cima da mulher. Momentos depois, o homem levanta, a mulher também e um carro para próximo ao casal, momento em que dois homens descem do veículo e correm em direção ao suposto agressor, que tenta golpear um dos homens com um murro no rosto, porém é atacado pela dupla com chutes e pancadas no rosto.

Segundo as imagens, o homem que estava com a mulher ainda tenta fugir, mas é alcançado pela dupla e cai no chão.

De acordo com a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Quixadá a mulher que aparece nas imagens e que supostamente foi agredida até o momento não registrou Boletim de Ocorrência.

Em entrevista ao portal Diário de Quixadá, a mulher negou que estivesse sendo agredida pelo companheiro. De acordo com ela, o companheiro estava tentando levantá-la do chão, mas também acabou caindo, criando a impressão de que estaria ocorrendo violência.

