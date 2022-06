Redação AM POST

Dois homens, identificados como Elizeu Girão, de 23 anos e Bruno Pereira Araújo, de 30 anos, foram presos nesta terça-feira (14), suspeitos de cometer assaltos no bairro Redenção, na zona centro-oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, os indivíduos usaram um carro roubado para cometer o crime. Câmeras de segurança registraram toda a ação criminosa.

Conforme as imagens, um dos suspeitos desce do carro e aponta a arma para a cabeça de uma mulher que estava passando pelo local com o celular na mão. Após roubar o aparelho telefônico, o homem entra no carro e foge.

“A gente identificou a placa do veículo e uma equipe de motos da Rocam fez abordagem na Max Teixeira. Eles estavam com um simulacro tipo pistola e cerca de sete celulares, os indivíduos estavam de fato, fazendo arrastão contra os trabalhares em via pública”, explicou o tenente Faustino.

Com eles, foram apreendidos sete celulares supostamente roubados. Eles foram levados para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Veja vídeo: Dupla rouba carro para cometer assaltos e aponta arma para cabeça de mulher em Manaus pic.twitter.com/IZXb1XHpZi — AM POST (@portalampost) June 15, 2022