Veja vídeo: Empresário é assassinado dentro de bar em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O empresário Raniel Rico Henrique de Abreu, de 30 anos, foi assassinato a tiros na madrugada deste sábado (15), em um bar localizado na rua Girua, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com testemunhas, um homem não identificado chegou no estabelecimento armado por volta das 5h da manhã e foi em direção ao empresário que ainda tentou se defender mas foi alvejado. As pessoas que estavam no local se assustaram com os disparos.

Raniel Rico ainda foi socorrido e levado para o SPA Danilo Correa mas não resistiu e morreu na unidade saúde.

Ainda não se sabe a motivação do crime. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso.

Continua depois da Publicidade