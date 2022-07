Veja vídeo: Enquanto se casava, blogueira tem casa invadida e bandidos fazem “limpa”

Redação AM POST

Uma influencer do Distrito Federal denunciou, por meio das redes sociais, que teve a casa furtada no momento em que participava da celebração do próprio casamento, na noite dessa sexta-feira (15/7).

Continua depois da Publicidade

Em seu perfil no Instagram, Lays Medeiros contou que ficou sabendo do crime logo após a cerimônia religiosa. “A nossa casa foi invadida, quebraram o muro. O dia que era para ser o mais feliz da minha vida virou uma noite de terror”, desabafou a blogueira, que tem 93 mil seguidores no Instagram.

Uma vizinha viu a movimentação suspeita no imóvel e avisou o casal. “A festa foi horrível porque tínhamos que ficar fingindo pois os convidados não sabiam. O meu cunhado foi da igreja direto para nossa casa. Entram lá exatamente 21h25, depois da cerimônia. Reviraram tudo. Ainda não conseguimos mensurar o prejuízo. Levaram as chaves dos carros. Não estou conseguindo raciocinar. Meus bens mais preciosos estavam comigo, minha família, nossos filhos”, desabafou.

Ainda de acordo com a vítima, os criminosos fugiram com ao menos 60 frascos de perfume. O casamento foi realizado na Paróquia São Marcos e São Lucas, em Ceilândia.

Continua depois da Publicidade

Confira o relato da mulher:

*Com informações do Metrópoles