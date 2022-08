Veja vídeo: Ex-aluno é detido após invadir escola com bombas e facas para realizar atentado

Redação AM POST*

Um ex-aluno invadiu a Escola Municipal de Ensino Fundamental Éber Louzada e ameaçou um atentado contra estudantes, nesta sexta-feira (19), em Vitória, no Espírito Santo.

As armas que seriam usadas por ele no atentado foram encontradas na mochila do jovem, deixada na parte de fora da unidade. De acordo com a polícia, ele carregava: facas, bombas caseiras, três bestas, munição, flechas e coquetel molotov.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal de Vitória foram acionadas para atender a ocorrência.

De acordo com o G1, um vigilante disse que o suspeito, vestido com roupas pretas, tentou entrar pela porta principal, mas foi impedido. O jovem, então, pulou um muro lateral do colégio.

O suspeito conseguiu entrar em uma das salas, assustou crianças e ameaçou um professor de Educação Física. Alunos de outras salas do colégio fizeram barricadas com carteiras para impedir a entrada do jovem.

Em seguida, o jovem pulou o muro para fora da escola para tentar pegar a mochila com as bombas, mas percebeu que havia uma grande movimentação de pessoas e entrou novamente na unidade. Neste momento, ele foi contido.

Detido por militares e por agentes da Guarda Municipal, o suspeito disse que “queria aloprar uma galera”.