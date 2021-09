Veja vídeo: familiares e amigos levam corpo de Romarinho Mec em cortejo para cemitério em Iranduba

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O corpo do cantor de forró Romário de Jesus, conhecido com “Bruxo do Amazonas”, de 27 anos, seguiu em cortejo na manhã desta sexta-feira (10), para o cemitério Recanto da Paz, no município de Iranduba (distante à 36,3 quilômetros de Manaus).

Com fogos de artificio e balões brancos, vários carros e motociclistas seguiram no cortejo de Romarinho Mec até o local onde ocorrerá o enterro.

A família do influencer Illguiner Menezes, que foi morto no velório do cantor de forró, ainda não informou se irá velar ou não o corpo do rapaz.

O corpo de Illguiner já foi retirado do Instituto Médico Legal (IML) e mais informações sobre o sepultamento devem ser repassadas em breve.

