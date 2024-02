Veja vídeo: Festa de carnaval tem “fuzis para o alto” em frente a posto policial

Uma festa de Carnaval realizada em frente ao Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) do Jardim Catarina, localizado em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, causou alvoroço nas redes sociais no último sábado (10). O motivo da polêmica foi um grupo de foliões que foi flagrado “ostentando” réplicas e simulacros de armas de fogo durante o evento.

O 7° BPM (Batalhão de Polícia Militar de São Gonçalo) emitiu um comunicado reprovando veementemente o comportamento dos participantes da festa.

A festividade, que contou com a presença de menores de idade, foi registrada em uma série de vídeos e fotos compartilhados nas redes sociais. Nas imagens, é possível observar moradores em meio à celebração, alguns deles com réplicas de fuzis apontados para o alto, enquanto outros mostram jovens fantasiados portando simulacros de armas.

O evento ocorreu na Avenida Dr. Albino Imparato e gerou indignação entre os internautas, que questionaram a segurança e o bom senso dos participantes diante da situação.

A utilização de réplicas e simulacros de armas de fogo, especialmente em eventos públicos e com a presença de menores de idade, levanta debates sobre a conscientização e a responsabilidade no uso desses objetos, que podem gerar confusão e riscos à segurança pública.

