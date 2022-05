Veja vídeo: Filho de desembargador morre esfaqueado por vizinho idoso durante briga por causa de barulho

Redação AM POST

O professor de história Júlio César Lorens Júnior, de 28 anos, que é filho de um desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), morreu depois de ser esfaqueado por Luiz de Matos Pinto, um idoso de 67 anos, em uma briga de vizinhos motivada por barulho, em um prédio na região nobre de Belo Horizonte.

De acordo com informações da polícia, Luiz estava fazendo barulhos com marteladas por conta de uma mudança que ocorria no apartamento, e Júlio se incomodou e foi tirar satisfação. Ao subir irritado, jogou spray de pimenta no rosto do homem, para se defender, o vizinho pegou uma faca e deferiu golpes no tórax da vítima.

Júlio César foi socorrido e levado a uma unidade hospitalar da capital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no fim da noite de quinta-feira (19).

Segundo a Polícia Civil, o suspeito de 67 anos foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional.

