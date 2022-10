Veja vídeo: Frentista acende isqueiro e põe fogo em carro em posto de combustíveis

Redação AM POST

Um vídeo mostra um carro pegando fogo em um posto de combustíveis em Marabá, no sudeste do Pará. Segundo a administração do posto, as chamas teriam sido causadas por um funcionário que acendeu um isqueiro perto da entrada do tanque de gasolina do veículo.

O caso foi no início de outubro, mas o vídeo foi divulgado nesta terça-feira (11). Nas imagens, um frentista aparece abastecendo um carro branco, quando tira o objeto do bolso e o aproxima da bomba de abastecimento.

Em seguida, as chamas se espalham pela mangueira e também por parte do veículo que estava sendo abastecido.

Os ocupantes do carro e outros funcionários correm assustados. O frentista, depois disso, pega um extintor de incêndio para conter as chamas.

O funcionário foi demitido, e um boletim de ocorrências foi registrado na polícia.

Ainda segundo a administração do posto, um treinamento será feito com todos os funcionários para reforçar as medidas de segurança e prevenir eventuais práticas que ofereçam riscos.

Frentista acende isqueiro e provoca incêndio em carro no Pará pic.twitter.com/yb3EiaFDyS — Babilônia (@hamudaniel19) October 11, 2022

*Com informações do G1