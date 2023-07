Um frentista de um posto de combustível, localizado na avenida do Turismo, zona oeste de Manaus, passou por momentos de terror durante um assalto ocorrido na última terça-feira (4). Imagens capturadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento mostram um veículo chegando ao local e um dos ocupantes ameaçando o frentista com uma arma de fogo.

No vídeo, é possível observar que os assaltantes permanecem dentro do carro, evitando serem identificados, enquanto fazem gestos exigindo a entrega rápida do dinheiro do estabelecimento. No entanto, a gaveta do posto estava vazia, pois o caixa já havia sido fechado naquela noite. Insatisfeitos, os criminosos decidiram levar o celular da vítima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após concluírem o assalto, os assaltantes fugiram do local no veículo, sem serem identificados. A Polícia Militar foi acionada, porém, até o momento, os suspeitos não foram localizados.

Veja vídeo: Frentista vive momentos de terror durante assalto a posto de combustível em Manaus pic.twitter.com/4GkxAtcH19 — AM POST (@portalampost) July 6, 2023 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST