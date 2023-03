Redação AM POST

Uma funcionária de um mercadinho instalado no Sítio Salgado, zona rural de Coité do Noia, a 133 quilômetros da capital alagoana, reagiu um assalto atacando com um facão o suspeito armado com revólver. A polícia registrou o crime como latrocínio tentado e ocorreu na manhã desta segunda-feira (27). A funcionária foi atingida por um disparo de arma de fogo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No vídeo, o suspeito aparece usando máscara e sacando um revólver calibre 22 e ameaçando a funcionária, a mesma avança contra o assaltante, que efetua um disparo e foge. A vítima, de 18 anos, é atingida no abdômen.

Policiais do 3º BPM foram acionados e localizaram o acusado, que foi encontrado escondido em uma residência no Povoado Poço da Abelha. No local, foram encontrados ele sua companheira, que foram presos e encaminhados à Central de Polícia de Arapiraca, onde foram autuados em flagrante. A PM não informou se o acusado possui registro policial anterior.

Não há informações oficiais sobre o estado clínico da funcionária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja vídeo:

Veja vídeo: Funcionária com facão ataca ladrão armado e consegue impedir roubo pic.twitter.com/euyVw45e7a CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — AM POST (@portalampost) March 1, 2023