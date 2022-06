Veja vídeo: Garota de programa é assassinada a tiros na frente de amiga

Redação AM POST

Vitória Dias Silva, de 24 anos, foi morta a tiros no meio da rua, em Parauapebas, sudeste do Pará, no último domingo (12), na frente de sua amiga.

A vítima seria garota de programa e estava indo atender um cliente quando tudo aconteceu. Câmeras de um círculo interno de segurança registraram o momento do assassinato da mulher.

Nas imagens, é possível ver que a vítima havia acabado de descer de um carro, com duas amigas, momento em que um homem chega em uma motocicleta, desce e efetua disparos em direção à cabeça de Vitória, que não teve nenhuma chance de defesa.

A amiga com quem a vítima conversava, assim como outra que estava saindo do carro, retornou ao veículo e fugiu do local.

Veja o vídeo:

