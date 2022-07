Veja vídeo: Helicóptero da polícia é alvo de disparos durante operação no Complexo do Alemão

Redação AM POST

Moradores do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, presenciaram um verdadeiro cenário de guerra nesta quinta-feira (21) com blindados nas ruas, rajadas incessantes e até tiros de grosso calibre contra um helicóptero da polícia.

Entre as imagens que impressionam, um helicóptero da polícia é alvo de disparos enquanto sobrevoa o complexo em diferentes pontos. Além do forte barulho dos tiros em sequência, é possível ver os traçantes em direção à aeronave, que por vezes tenta se afastar.

Pelo registro é possível notar a aeronave desviando dos disparos. As rajadas são incontáveis. Cena foi registrada pela janela de um morador, que diz: ‘Bom dia’ ao som dos tiros.

A Polícia Militar confirmou no início da noite de hoje que 18 pessoas morreram na operação com a Polícia Civil. O Bope e o Core, grupos de elite das corporações, foram mobilizados, assim como 10 blindados e um helicóptero. Só da PM, 400 homens estiveram na operação.

Não se engane, esses anjinhos só estavam soltando fogos de artifício para comemorar a chegada da Polícia, já que sentiram saudades de operações policiais em comunidades do RJ, que foram proibidas no início da pandemia e que fizeram um bem danado ao povo… pic.twitter.com/kGLkmp0vba — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) July 21, 2022