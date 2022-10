Veja vídeo: Homem assassinado em frente a família era topográfo e crime pode ter sido motivado por disputa de terreno em Manaus

A vítima executada a tiros na manhã desta quinta-feira (20), no Parque das Nações, zona centro-sul de Manaus, enquanto levava os filhos para escola foi identificada sendo o topógrafo Vitor Hugo dos Santos Queiroz, de 39 anos.

O homem foi morto com 8 tiros na frente da família. O filho dele, uma criança de 7 anos, foi baleado na perna e está sendo acompanhado no hospital.

Segundo a família, Vitor era topógrafo e costumava fazer serviços no interior do Amazonas. Eles relatam que a motivação do crime possa ser sobre um terreno que ele ganhou recentemente na justiça. O crime segue sendo investigado.

De acordo com testemunhas, os suspeitos o abordaram e mandaram ele descer do carro, Vitor se recusou e reagiu junto a esposa – que conseguiu arrancar o colete a prova de balas de um dos suspeitos -, já a vítima foi atingida com oito tiros. A filha mais nova do casal, uma menina de 4 anos, conseguiu abrir a porta do carro e fugir.

O crime está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHs).

https://fb.watch/gg-n06E5DA/