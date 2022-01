Veja vídeo: homem ateia fogo na casa da ex-esposa por não aceitar fim de relacionamento em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um homem, de identidade preservada, ateou fogo na casa da ex-esposa por não aceitar o fim do relacionamento na rua Coreia do Norte, no bairro Mauazinho, zona Sul de Manaus. O caso aconteceu entre o fim do dia 31 de dezembro e madrugada do dia 1 de janeiro.

De acordo com a polícia, a perícia está no local nesta quinta-feira (6).

Toda ação do meliante foi registrada por uma câmera de segurança. Na ocasião, o infrator arrombou a porta da frente da casa, jogou gasolina nos cômodos e em seguida ateou fogo.

A casa ficou completamente destruída e a mulher está morando de favor na casa de vizinhos.

A vítima registrou Boletim de ocorrência (B.O) e conseguiu uma medida projetiva contra o mesmo. No entanto, ele trabalha nas mediações e ela continua temerosa por ele ter outras passagens pela polícia.

O caso está sob investigação.

