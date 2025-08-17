Veja vídeo: Homem é assassinado a facadas após discussão com desafeto no Amazonas

Notícias Policiais – Um homem identificado apenas como ‘Kits’ foi morto na tarde deste sábado (16) na Praça de São Pedro, no município de Itapiranga, a 227 quilômetros de Manaus. Segundo informações preliminares, a vítima se envolveu em uma discussão com um desafeto, que desferiu três facadas contra ele.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram Kits caído no chão, sangrando bastante, enquanto uma testemunha pede ajuda e que a polícia seja acionada. A gravação evidencia o momento crítico antes da chegada das autoridades.

A Polícia Militar chegou ao local pouco depois e isolou a área, acionando a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de praxe. Até o momento, as circunstâncias exatas do homicídio estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

Moradores da região relataram que a vítima tinha inimizades conhecidas na cidade, mas não há confirmação se o crime foi motivado por conflitos pessoais ou outros fatores. O caso segue em apuração, e a polícia solicita que qualquer informação que possa ajudar nas investigações seja comunicada.

O episódio gerou comoção na comunidade local, que lamenta a violência e reforça a necessidade de maior segurança na região. Autoridades prometem intensificar as ações de investigação para identificar e responsabilizar o autor do crime.