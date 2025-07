Veja vídeo: Homem é encontrado morto com sinais de tortura e bilhete enigmático em Manaus

Notícias policiais – Na manhã desta segunda (21) Um homem não identificado, aparentemente com cerca de 20 anos, foi encontrado morto na Rua Juticá, no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus.

A vítima estava de joelhos, com as mãos amarradas para trás, e apresentava sinais de tortura. O corpo foi deixado por volta das 3 da manhã próximo a um veículo, o que levanta suspeitas sobre as circunstâncias do crime.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) já está investigando o caso. A perícia, que chegou ao local, irá determinar a dinâmica do homicídio e coletar evidências que possam levar à identificação do autor ou autores do crime.

Um bilhete enrolado foi encontrado junto ao corpo, mas seu conteúdo ainda é desconhecido, o que adiciona um mistério ao caso.

A cena do crime foi isolada para a realização de exames periciais. A polícia solicita que qualquer informação sobre a identidade da vítima ou sobre o crime seja reportada imediatamente.

As investigações estão em andamento.