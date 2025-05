Veja vídeo: Homem é encontrado morto sob carro capotado com marcas de tiros na BR-174

Notícias Policiais – Um vídeo que circulou nas redes sociais nesta sexta-feira (2) mostra o corpo de um homem ainda não identificado embaixo de um carro capotado, com marcas de tiros visíveis tanto na lataria do veículo quanto no corpo da vítima. O registro foi feito no ramal do Pau-Rosa, localizado na BR-174, no estado do Amazonas.

A filmagem, feita por uma testemunha que passava pelo local, mostra a cena do crime e sugere que o homem teria sido morto a tiros antes ou durante o capotamento do veículo. “Olha, gente, o cara morto, bala. Olha o carro capotado, tava tocando terror aqui no Pau Rosa. O carro cheio de bala”, narra a pessoa que registra o vídeo.

De acordo com informações preliminares que acompanham a gravação, a vítima teria saído do sistema prisional apenas um dia antes de ser encontrada morta. Ainda segundo essas informações não confirmadas, o crime poderia estar relacionado a disputas entre facções criminosas que atuam na região.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso. Até o momento, a identidade da vítima e as circunstâncias exatas do ocorrido seguem sob investigação. A relação entre o possível histórico criminal do homem e o atentado também não foi confirmada.

O local onde o corpo foi encontrado é conhecido por registros de conflitos envolvendo o tráfico de drogas e ações de grupos criminosos, o que reforça a hipótese de execução, embora nenhuma linha de investigação tenha sido descartada.