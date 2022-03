Veja vídeo: Homem é espancado e morto após tentar estuprar mulher em sex shop

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Uma tentativa de estupro contra a dona de uma sexshop no Distrito Federal terminou com o suspeito do crime identificado como Jefferson Ribeiro Dias, de 34 anos, morto. A mulher escapou do ataque com ajuda de pessoas que estavam no local e foi encaminhada com ferimentos ao hospital. O caso aconteceu no Distrito Federal.

Continua depois da Publicidade

Imagens de uma câmera de segurança da loja mostram o homem tentando violentar a vendedora no momento em que ela ia até o depósito pegar alguns produtos que ele havia solicitado. A vítima entrou em luta corporal com o suspeito.

O vídeo mostra que o homem a puxou pelos cabelos e deitou em cima dela. A vendedora chegou a ser enforcada e arrastada pelo agressor.

Quatro homens que ouviram os pedidos de socorro da mulher entraram na loja e impediram que ela fosse estuprada. As imagens mostra que o primeiro a entrar deu socos no suspeito, que continuou segurando a mulher no chão.

Continua depois da Publicidade

Outros três homens também entraram na loja e agrediram o suspeito. Segundo a Polícia Civil, a vendedora do sex shop disse que não conhecia o homem que tentou estuprá-la. Ela teve ferimentos na boca e em um dos braços.

O caso é investigado pela Polícia Civil do DF como homicídio e tentativa de estupro. Das quatro pessoas que participaram do linchamento, três já foram ouvidas e alegaram “legítima defesa”. O laudo que vai apontar a causa da morte do suspeito de tentativa de estupro contra a vendedora da sex shop pode levar até 30 dias para ficar pronto.

Continua depois da Publicidade

Veja vídeo: