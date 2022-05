Veja vídeo: Homem é executado dentro de distribuidora no Amazonas

Redação AM POST

Criminosos armados invadiram uma distribuidora localizada no município de Manicoré, no Amazonas, na noite desta segunda-feira (16) e executaram a tiros o filho da dona do comércio.

Continua depois da Publicidade

Câmeras de segurança gravaram o momento do crime. Na filmagem, duas mulheres estão no balcão atendendo os clientes, uma delas é apontada como a mãe do rapaz, que conversa com a vítima. De repente um homem entra no estabelecimento, de cabeça baixa.

O suspeito passa pela vítima, disfarça, volta, e começa a disparar contra o homem. As pessoas que estavam no local se desesperam e saem correndo.

O homem morreu no local, com ao menos 5 disparos. Até o momento ninguém foi preso, e a polícia investiga o caso.

Continua depois da Publicidade

Veja o vídeo:

Homem invade distribuidora e executa filho da dona; Veja o vídeo pic.twitter.com/uuBRzZyMxp Continua depois da Publicidade — AM POST (@portalampost) May 17, 2022