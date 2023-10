Veja vídeo: homem é flagrado roubando lava jato em Manaus

Um homem, não identificado, foi flagrado roubando diversos materiais e objetos de um Lava Jato, localizado na avenida Professor Nilton Lins, no bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus.

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram toda a ação do infrator e as imagens foram divulgadas nas redes sociais com o objetivo de identificar o suspeito.

Nas imagens o meliante aparece trajando uma camisa cinza, bermuda azul e chinelo. Ele vasculha todo o local e faz a limpa.

De acordo com funcionários do estabelecimento, o homem levou TV, caixa JBL, três ferramentas elétricas Politriz, materiais diversos de limpeza, refrigerantes do Freezer, entre outras coisas.

Veja vídeo:

