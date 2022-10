Veja vídeo: Homem é preso após atingir dois cães com golpes de terçado no AM

Redação AM POST

Policiais civis da 60ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Maraã (a 634 quilômetros de Manaus) prenderam, em flagrante, na segunda-feira (10/10), por volta das 17h, José Carlos Gomes da Silva, 51, por crime ambiental após ele atingir dois cachorros com golpes de terçado. O fato ocorreu naquele mesmo dia, por volta das 8h30, naquele município.

Segundo o escrivão Júlio Lisboa, gestor da 60ª DIP, as diligências em torno do caso iniciaram após o vizinho do suspeito comparecer à delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência (BO) informando que José Carlos havia agredido seus dois cachorros.

“O dono dos cães relatou que eles foram atrás de um gato no quintal do suspeito, e no momento em que ele viu que eles estavam na casa do vizinho, foi até lá buscá-los e se deparou com eles no chão, com várias lesões e agonizando”, explicou o gestor.

Ainda conforme Júlio Barbosa, após a denúncia, as equipes policiais saíram em diligências para encontrar José Carlos, ocasião em que o denunciante, que também estava com os policiais, avistou o infrator nas proximidades e os policiais o prenderam em flagrante.

A autoridade policial reforçou que os cachorros foram encaminhados para Manaus, com o apoio da deputada estadual Joana Darc, onde terão seus ferimentos tratados em um local especializado.

O indivíduo foi autuado por crime ambiental. Ele ficará custodiado na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.