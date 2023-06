Veja vídeo: Homem é preso após atirar em policiais durante abordagem

Na manhã de quinta-feira (1º), ocorreu um incidente na região de São Mateus, na zona Leste de São Paulo, envolvendo um homem de 25 anos identificado como Dario Gabriel Costa Viveiros, que acabou sendo detido pela polícia. Durante uma abordagem realizada por dois policiais militares, o suspeito conseguiu pegar a arma de um dos PMs e disparou contra os agentes.

De acordo com as informações fornecidas pelas autoridades, os policiais estavam tentando abordar o suspeito, que tentou fugir. Apesar dos esforços dos agentes para contê-lo, uma luta corporal se iniciou, resultando no suspeito apoderando-se da arma de um dos policiais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesse momento, Dario Gabriel Costa Viveiros disparou contra um soldado, acertando-o no rosto, e também atingiu o policial dono da arma, acertando-o na perna direita e no abdômen. As imagens capturadas por câmeras de segurança registram toda a sequência de eventos, incluindo a fuga do suspeito do local em um Fiat Mobi Preto, junto com outro indivíduo abordado simultaneamente.