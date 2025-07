Veja vídeo: Homem é preso em flagrante após invadir kitnet para furtar em Manaus

Notícias Policiais – Um homem identificado como Marcelo Assunção foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (17), após ser surpreendido ao invadir uma kitnet para cometer furto em uma área residencial de Manaus. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança instaladas no imóvel.

As imagens mostram o momento em que o suspeito entra na residência e começa a recolher diversos objetos, que são colocados em sacolas e transportados até um veículo estacionado nas proximidades. O morador, que não estava em casa no momento do crime, acompanhava a movimentação em tempo real por meio de seu celular, utilizando o sistema de monitoramento remoto.

Assim que percebeu a presença do invasor dentro da propriedade, o proprietário acionou imediatamente a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), que enviou equipes até o local. Os agentes chegaram a tempo de surpreender Marcelo ainda dentro da kitnet, no momento em que ele tentava fugir com mais pertences, dessa vez com o apoio de um mototaxista por aplicativo.

A abordagem policial também foi registrada por câmeras externas, servindo como mais uma prova do crime em andamento. O suspeito foi detido e encaminhado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde permanece à disposição da Justiça.

O caso serve de alerta para a importância do uso de tecnologias de monitoramento residencial, que permitiram uma resposta rápida e eficaz das autoridades.