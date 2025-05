Veja vídeo: Homem é preso por abandono e omissão à irmã com deficiência no Amazonas

Notícias Policiais – Um homem de 45 anos foi preso em flagrante no município de Carauari, no Amazonas, acusado de abandonar e se omitir diante dos maus-tratos sofridos por sua irmã, uma mulher de 42 anos com deficiência. A prisão ocorreu após um vídeo circular nas redes sociais, mostrando a vítima sendo humilhada e agredida por sua cunhada.

De acordo com o delegado Felipe Carvalho, titular da 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a denúncia foi feita pelo Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas), que acionou imediatamente a Polícia Civil ao tomar conhecimento das imagens. A equipe foi até a residência acompanhada de assistentes sociais e encontrou a mulher em estado deplorável, rastejando pelo chão, sem qualquer assistência.

O irmão, responsável legal pela vítima, chegou ao local durante a abordagem e foi detido pela omissão dos cuidados necessários. Ele responderá por abandono de incapaz e por se omitir diante de maus-tratos.

A polícia também já identificou a mulher que aparece nas imagens agredindo a vítima — supostamente a cunhada. Um inquérito foi instaurado para apurar a responsabilidade criminal da agressora.

O caso reforça a importância da denúncia em situações de vulnerabilidade e maus-tratos, especialmente envolvendo pessoas com deficiência. As investigações continuam.