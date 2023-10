Veja vídeo: Homem é procurado por assaltar churrascaria em Manaus

Notícia de Manaus – Igor Marroque da Costa, de 28 anos, conhecido como “Cleuton”, está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) devido ao seu envolvimento em um assalto ocorrido no dia 13 de setembro deste ano. O assalto aconteceu na avenida Presidente Kennedy, bairro Educandos, zona sul de Manaus, e foi registrado por câmeras de vigilância.

As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que Igor, juntamente com um cúmplice não identificado, chega armado ao estabelecimento e anuncia o assalto, ameaçando as vítimas presentes no local.

De acordo com o delegado Fabiano Rosas, titular do 9° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Igor e seu cúmplice roubaram vários aparelhos celulares, dinheiro e pertences das vítimas presentes no estabelecimento. A PC-AM está pedindo a colaboração da comunidade para fornecer informações sobre a localização de Igor. Qualquer informação pode ser repassada pelo número (92) 99228-1161, que é o disque-denúncia do 9° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). Sua cooperação pode ser crucial para a captura desse suspeito e para a resolução desse caso.