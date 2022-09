Veja vídeo: Homem mata ex-esposa e filho de 1 ano a tiros em frente a escola da criança

Redação AM POST

Ezequiel Lemos Ramos, de 39 anos, foi preso por matar a tiros ex-esposa Michelle Nicolich, de 37 anos, e o filho de 1 ano nessa segunda-feira (12). O crime ocorreu na porta da escola Rei Leão, onde a criança estudava, em São Paulo.

Segundo a polícia, o autor do duplo assassinato tinha licença de colecionador de armas, para uso esportivo ou caça. No ataque, usou uma espingarda. Ele foi preso em flagrante.

As vítimas chegaram a serem levadas ao pronto-socorro, mas não resistiram e morreram. O outro filho, de 3 anos, foi encaminhado ao hospital Santa Marcelina.

A mulher tinha ido até a escola para buscar a criança, Ezequiel estava parado do outro lado da rua em um carro cinza e, antes mesmo de a ex-esposa parar, começou a atirar. A motorista perdeu o controle do carro e bateu de frente com um poste.

Após os disparos, o assassino ainda se aproximou do veículo e atirou novamente contra as vítimas. Uma testemunha afirma ainda que ele tirou a camisa e falou: “Pode ligar pra polícia prender eu em flagrante aí “.

O suspeito estava acompanhado de uma pesssoa, que ficou dentro do carro durante os disparos mas fugiu no meio da confusão. Ainda de acordo com a PM, no momento da prisão, ele estava muito nervoso e com os documentos da arma. Mas, no meio da confusão, a arma sumiu.

