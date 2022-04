Veja vídeo: Homem mostra pênis para mulher de policial e se dá mal

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A mulher de um cabo da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) virou alvo de assédios de um stalker que lhe enviava cartas apaixonadas e caixas de chocolate para a casa do policial sempre que ele ia para o serviço. O suspeito chegou a abordar a vítima na rua, com o pênis na mão, na madrugada de quarta-feira (5), na Colônia Agrícola Samambaia.

Imagens registradas por câmeras de segurança flagraram o momento da importunação sexual. A vítima voltava para casa, por volta de 3h, quando foi chamada pelo nome. O homem estava próximo a um muro, se masturbando e segurando um cachorro pela coleira. A mulher percebeu que se tratava de um vizinho que mora próximo a sua casa.

Vídeo: com pênis na mão, stalker aborda mulher de policial

Assustada, a mulher correu para dentro de casa e chamou o marido. Quando o policial militar chegou ao local, o homem já havia fugido. Apenas analisando as câmeras de segurança foi possível perceber que o tarado que estava com o pênis à mostra e chamava pela vítima era um dos vizinhos, que mora na mesma rua do policial.

O policial militar colheu todas as imagens que confirmam o crime de importunação sexual, além das cartas e caixas de chocolate que comprovam que há uma perseguição. Todo o material foi encaminhado para a Polícia Civil, que registrou o boletim de ocorrência e investiga o caso.

*Com informações do Metrópoles