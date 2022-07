Veja vídeo: Homem rende funcionária com faca e assalta loja de conveniência em Manaus

Redação AM POST

Um homem, não identificado, foi flagrado assaltando uma loja de conveniência no último domingo (10), no Posto dos Taxistas, na Avenida Manaus 2000, no bairro Japiim, na zona Sul de Manaus.

Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra o momento em que o homem entra no estabelecimento se passando por cliente. Momentos depois, ele mostra a faca para a mulher no caixa e leva toda a quantia que estava com ela.

Após o crime, o meliante fugiu e não foi capturado.

A Polícia Civil investiga o caso.

