Veja vídeo: homem sobrevive sem sequelas graves após levar tiro na nuca que saiu pela boca

Um homem de 24 anos foi atingido e não teve sequelas graves após levar um tiro na nuca que saiu pela boca, de acordo com o Serviço de Atendimento Móvel (Samu). Uma câmera de segurança registrou o caso na noite da última sexta (2), em Marialva, no norte do Paraná. Assista no vídeo acima.

Na imagem, é possível ver a vítima em frente a uma distribuidora de bebidas quando o atirador chegou por trás do rapaz e fez o disparo. Depois de ser atingido, ele correu até uma lanchonete pedir socorro.

“No hospital ele fez uma tomografia e que apontou que ele teve fratura na primeira vértebra cervical. Lesão desse tipo são incompatíveis com a vida ou podem deixar a vítima no mínimo tetraplégica, mas ele teve muita sorte. Foi um milagre”, explicou o médico do Samu Joel Darte.

Segundo a PM, o suspeito procurou os militares ao saber que tinha sido acusado pela vítima. Ele prestou depoimento e negou o crime, mas acabou preso em flagrante.

Em nota, a defesa do acusado negou as acusações de que ele tenha realizado os disparos. Disse, ainda, que a imagem da câmera de segurança deixa claro que o atirador apresenta aspectos físicos diferentes do acusado.

Afirmou também estar realizando todos os recursos cabíveis para “cessar a coação ilegal”.

Tiro saiu pela boca

O tiro, segundo os socorristas, perfurou a nuca da vítima, passou pelo pescoço e quebrou alguns dentes.

O rapaz foi socorrido e ficou consciente durante o atendimento.

A vítima foi levada para o Hospital Universitário de Maringá (HU) e aguarda transferência para unidade de referência para realizar uma cirurgia, conforme o HU.

Homem sobrevive sem sequelas graves após levar tiro na nuca que saiu pela boca pic.twitter.com/snMuniMPR9 — AM POST (@portalampost) December 6, 2022

Fonte: G1