Veja vídeo: Homem tem moto furtada no estacionamento do Hospital 28 de Agosto

Um incidente de furto deixou um homem em apuros nesta sexta-feira (07), quando sua motocicleta Honda Fan 2010, de cor vermelha e placa NOO8414, foi roubada de dentro do estacionamento do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto. A vítima está pedindo ajuda e solicita que qualquer informação seja compartilhada através do número 99405-8481.

Conforme relatado pela vítima, que trabalha na unidade hospitalar, ele estacionou a moto no estacionamento do local. Ao verificar as imagens das câmeras de segurança, foi constatado que um indivíduo havia levado sua motocicleta.

“Sempre guardo minha moto no mesmo lugar, onde há câmeras de segurança. Quando terminei meu turno de trabalho, não a encontrei mais lá. Procurei o segurança para revisar as gravações e vimos um sujeito próximo à minha moto chamando seu comparsa para levá-la”, disse a vítima.

O caso foi registrado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde serão tomadas as medidas adequadas para investigação e busca do veículo furtado.

Redação AM POST