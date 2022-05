Veja vídeo: Homens armados invadem Shopping, assaltam joalheria e causam pânico em clientes

Redação AM POST*

Assalto a uma joalheria, causou momentos de pânico a clientes do BH Shopping, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (7/5).

Continua depois da Publicidade

Segundo informações da Polícia Militar (PM), pelo menos três homens armados roubaram “grande quantidade de joias e relógios Rolex” da loja Manoel Bernardes.

Há suspeita de que um segurança tenha sido rendido e levado como refém. Houve pelo menos dois disparos de arma de fogo. Não há informações de feridos e de presos.

Um dos relórios da marca Rolex que estava na vitrine estava custando R$ 90 mil. Um outro modelo, da mesma marca, e que também estava exposto, custava cerca de R$ 109 mil. De acordo com lojistas que estavam no shopping, além de relógios, também foram roubadas joias que estavam na vitrine.

Continua depois da Publicidade

Os clientes do shopping ficaram em pânico. Muitos se esconderam debaixo das mesas, e houve correria. Os consumidores do espaço ficaram presos em lojas e restaurantes enquanto a ação transcorria.

Depois do assalto, segundo testemunhas, os participantes do roubo reapareceram no corredor que abriga a joalheria, armados.

Continua depois da Publicidade

Veja vídeos:

Assalto no bh shopping limparam a loja da Rolex 😭 pic.twitter.com/USL7t9rzBi Continua depois da Publicidade — brasileira no odio (@eubeatrizfer) May 7, 2022

MINAS GERAIS: Assalto com armamento pesado à luz do dia! Criminosos assaltaram uma joalheira dentro do BH Shopping na tarde deste sábado (7). Imagens mostram policiais militares tentando encontrar os assaltantes nos corredores do shopping. Testemunhas relataram barulho de tiros. pic.twitter.com/yA2xevcusg — Fernanda Salles (@reportersalles) May 7, 2022