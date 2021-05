Veja vídeo: idoso é agredido por motorista de app após discussão

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Às vésperas do mês de conscientização da violência contra a pessoa idosa, cenas públicas de agressões contra as pessoas mais velhas continuam sendo uma realidade na maioria das cidades brasileiras.

Nesta sexta-feira (14), câmeras de segurança registraram o momento em que um idoso foi agredido por um motorista de aplicativo em Belo Horizonte, capital de Mina Gerais. Segundo a polícia, os dois teriam iniciado uma discussão depois que o idoso informou ao homem que ele estava na contramão.

Ao longo do vídeo, é possível ver o momento em que a vítima aparece andando até a frente do veículo do motorista. Os dois começam a gesticular em uma visível discussão. Na ocasião, o motorista, sai do veículo e empurra o idoso, que se desequilibra e bate a cabeça no asfalto.

Segundo a polícia, ele teve ferimentos na cabeça e nos braços e foi levado a uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento. A vítima ainda registrou queixa da agressão, mas o motorista alega que apenas o empurrou para tirá-lo do caminho. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil mineira.

No dia 4 de abril, o idoso Antônio Sabino dos Santos da Silva, de 74 anos, morreu após ser atingido com vários golpes de enxada na cabeça, em sua residência na rua Paraguai, Colônia Santo Antônio, bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus. O autor do crime foi o vizinho da vítima.

