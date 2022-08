Veja vídeo: Idoso é resgatado por vizinhos implorando por água e comida

Um idoso que gritava em casa sozinho pedindo ajuda com fome e sede teve seu drama gravado em vídeo por um vizinho que pulou o muro de sua casa para socorrê-lo, no Jardim Noroeste, em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. O rapaz de 23 anos, que se identificou como farmacêutico, gravou, nesta semana, as condições precárias em que vivia o senhor de 63 anos de idade, resgatado de sua residência após moradores chamarem a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Nas imagens é possível perceber que o quarto onde o idoso dorme está sujo, com lixo espalhado pelo chão da casa, de acordo com o próprio relato do idoso.

“Acho que vou tomar um litro de água”, disse o idoso ao pegar o copo que o vizinho lhe entregou.

O vizinho afirma no vídeo que o idoso não anda e, aparentemente, não possui cadeira de rodas e, por isso, não consegue se locomover.

“Já tem um bom tempo que ele está nessa situação, um ano. Um dia a vizinha me chamou para ajudar, falei para a gente chamar a polícia e a assistência social, mas ela falou que não adiantava porque já tinha vindo polícia mais de duas vezes e não resolveu”, disse o rapaz.

Segundo o vizinho, o filho do idoso fica dias sem aparecer na casa e sem prestar assistência ao pai. “Ele sempre pede socorro. De madrugada mesmo ele já cansou de pedir socorro. Era umas 3h da manhã uma das vezes que pediu ajuda, aí as vizinhas, uma que é enfermeira, foram lá ajudar ele”, contou.

O jovem contou como acabou pulando o muro da casa para prestar assistência ao idoso: “Ele estava pedindo água e começou a gritar bastante ‘tô com sede’. Mas o filho dele trancou o portão porque não gostava que fosse lá ajudar. Aí pulei o muro, entrei, quando ele falou que já fazia dois dias que não tomava água e não comia. Então chamei a polícia e tiveram que arrombar o portão”, afirma o vizinho, que disse que o cachorro da casa também fica abandonado.

No boletim de ocorrência, a Polícia Militar detalhou como encontrou a vítima: “deitada em uma cama, vestindo roupas que aparentavam não ser trocadas há dias, com mau cheiro, fraldas sujas, defecado, em visíveis condições de insalubridade e falta de cuidados”. E quem, mesmo em condições precárias, o idoso estava “em plenas condições mentais” e contou que mora sim com o filho, que, segundo ele, trabalha durante todo o dia. E estava há dias sem tomar banho, sem trocar de roupa, com sede e fome.

O senhor foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) acionado, pelos vizinhos, fez o atendimento e encaminhou a vítima para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Tiradentes.

Depois dos atendimentos, informaram que o idoso seria encaminhado para a Secretaria de Assistência Social para os procedimentos necessários.

*Com informações da Agência O Globo