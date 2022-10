Veja vídeo: Igreja é invadida, 28 imagens de santos quebrados e nada foi levado: “começo do comunismo”

Redação AM POST

A Igreja Matriz de São Mateus do Sul, na região sul do Paraná foi invadida nessa segunda-feira (10), teve quase 30 imagens sacras quebradas, e nada foi levado. Após a ação, não foram encontrados pedras ou martelos no local, o que segundo a comunidade leva à suspeita de que alguém tenha subido no altar e derrubado as peças.

O padre informou que registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) do caso, e a Polícia Civil analisa as imagens de câmeras de segurança do pátio da igreja e de comércios vizinhos.

Em vídeo divulgado nas redes sociais um homem mostra a situação do ocorrido e insinua que tenha sido motivação política. “Olha ai que tristeza pessoal. Quebraram todos os santos da igreja. Isso aí é o começo do comunismo”, disse.

Entre as peças quebradas, segundo o padre Diego Ronaldo Nakalski, vigário paroquial, está uma imagem centenária de Nossa Senhora das Graças que tem significado também histórico para a cidade.

Conforme o padre, a santa está com a comunidade desde a antiga capela, que fez parte da formação do município. Além dela, também foram quebradas imagens de santos, de Jesus e de outras aparições de Nossa Senhora.