Veja vídeo: Jogador é esfaqueado durante briga por farinha na Vila Olímpica do AM

Um dos jogadores do CDC Manicoré/Novo Aripuanã, foi esfaqueado durante um briga que teria sido motivada por farinha durante almoço em um alojamento na Vila Olímpica do Amazonas, espaço da Fundação de Alto Rendimento do Amazonas, situada na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.

A equipe foi uma das participantes da Série B do Amazonense 2021, mas fez uma campanha ruim, com cinco derrotas em cinco partidas e um W.O por abandono na sexta rodada do torneio. O time teve diversos problemas extracampos, além disso, o caso em que o jogador é esfaqueado no alojamento após uma suposta briga por farinha.

O dirigente identificado como Douglas teria pego a farinha que veio na comida do atleta conhecido como Duran e iniciou a discussão. Na ocasião, o diretor pegou uma faca e esfaqueou o jogador. A briga aconteceu no dia 20 de outubro no alojamento da Vila Olímpica de Manaus.

Em nota oficial, a Fundação Amazonas de Alto Rendimento, informou que os 29 atletas ficaram nas dependências. O jogador chegou a ser atendido no hospital, mas não sofreu consequências graves.

Jogador é esfaqueado por dirigente após suposta briga por farinha no Amazonas

Confira a nota na íntegra da Fundação Amazonas de Alto Rendimento

A Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) informa que jogadores do CDC Novo Aripuanã estiveram alojados no hotel da Vila Olímpica de Manaus, situada na zona centro-oeste da capital, durante 29 dias, em decorrência ao Campeonato Amazonense Série B.

Na manhã da última quarta-feira (20), um vigilante de segurança, que atua na praça esportiva, foi acionado até as dependências do alojamento, por volta de 11h40. No local, foi constatado o ato de agressão entre dois atletas do clube por motivos fúteis.

A Fundação reforça o compromisso com os atletas de alto rendimento do Estado do Amazonas e repudia qualquer ato, ou prática, que não condiz com os valores desportivos.

Diante do ocorrido, a Faar instaurará uma sindicância administrativa para apurar eventuais irregularidades. Em virtude disso, o Clube CDC Novo Aripuanã está impedido de entrar nas dependências da Vila Olímpica, por tempo indeterminado.

