Veja vídeo: Jogadores suspeitos de estuprar e agredir mulher aparecem de cueca em corredor de hotel

Redação AM POST

Câmeras do corredor do hotel onde jogadores de futebol do Botafogo de Ribeirão Preto teriam estuprado e agredido uma mulher na Zona Portuária do Rio, no último dia 26, registraram os atletas circulando de cueca e entrando no quarto onde a vítima estava.

Imagens divulgadas mostram Lucas Delgado e a mulher chegando na entrada do quarto de hotel. O jogador desce para trocar a chave do quarto, retorna e entra com ela.

Em seguida, é possível ver a movimentação de outros jogadores do clube, entre eles João Diogo Jennings, de 23 anos, que prestou depoimento nesta segunda-feira (3), e Eduardo Hatamoto, ambos citados no registro de ocorrência feito pela mulher na 4ª DP (Praça da República). Eles aparecem no vídeo apenas de cueca no corredor.

Em seguida, a dupla bate na porta e entra no quarto, contra a vontade da mulher. Minutos depois a mulher sai aparentemente abalada e é alcançada por Delgado, que tenta impedir que ela saia do hotel. Os dois, então, seguem para um outro quarto e sete minutos depois ela sai do local e aciona o elevador. A vítima registrou queixa do ocorrido assim que saiu do hotel.

*Com informação ODia