Um crime chocou os moradores da cidade de Ariquemes, em Rondônia, na última quarta-feira (7), quando uma jovem de apenas 20 anos, identificada como Karine Regine de Assis Maurício, foi brutalmente assassinada com 13 tiros de pistola calibre 38. O caso gerou grande comoção na comunidade local.

Segundo informações preliminares, a vítima estava envolvida com o crime organizado e teria sido morta devido a uma mudança de facção. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra Karine declarando sua associação com o Comando Vermelho (CV), em contraste com seu suposto envolvimento anterior com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O corpo da jovem foi encontrado na Rua Bolívia, no setor 02 da cidade, após ser jogado na rua por um veículo em movimento. Apesar de a polícia ter sido acionada imediatamente, Karine já estava sem vida quando as autoridades chegaram ao local. A perícia constatou que a vítima foi atingida por pelo menos 13 disparos de pistola calibre 38.

As autoridades policiais estão trabalhando arduamente para esclarecer os detalhes do crime e determinar se a morte de Karine está realmente relacionada ao contexto do crime organizado. O caso segue sob investigação para identificar os responsáveis.

Veja vídeo: Jovem é assassinada por suposto envolvimento com facções pic.twitter.com/dSmeANF9Kv CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — AM POST (@portalampost) February 10, 2024