Veja vídeo: Jovem é estuprada após ser deixada desacordada em rua

Um homem de 47 anos foi preso em flagrante suspeito por estupro de vulnerável em Belo Horizonte, Minas Gerais. Segundo a Polícia Civil informou ao Terra, o rapaz teria abusado sexualmente de uma jovem de 22 anos, que estava embriagada e desacordada. Câmeras flagraram o momento em que a vítima é levada pelo investigado. O crime ocorreu na madrugada deste domingo, 30.

De acordo com informações da TV Globo, o crime ocorreu no bairro Santo André, após a vítima sair do show do cantor Thiaguinho, no Mineirão. O evento ocorreu neste sábado, 29, e ela estava acompanhada de amigos e colegas de trabalho.

A vítima estava embriagada e foi colocada pelos amigos, já durante a madrugada do domingo, em um carro de aplicativo. Os colegas compartilharam todo o trajeto da corrida com o irmão dela, que estava em casa e deveria recebê-la no final da corrida.

Ao chegar no endereço, segundo a reportagem, o motorista tentou contato diversas vezes com o irmão da jovem para buscá-la no carro, tanto por telefone, quanto pelo interfone, mas não conseguiu retorno do familiar. Após tentar contato várias vezes sem sucesso, ele deixou a menina na porta de casa e foi embora.

A vítima ficou agachada e inconsciente, quando o suspeito passou pela rua, viu a jovem desacordada, e a levou carregada pelos ombros até um campo de futebol próximo à residência dela. No local, abusou sexualmente dela. A jovem relatou à polícia que não se lembra do abuso, mas acordou pela manhã atordoada com um cobertor sob seu corpo e com as calças abaixadas.

Ela contou o caso aos irmãos e acionou a Polícia Militar. De acordo com a TV Globo, o crime foi registrado pela Polícia Civil e exames comprovaram que ela foi violentada sexualmente.

“Após os procedimentos de polícia judiciária, ele foi encaminhado, nesta manhã, 31, ao sistema prisional, onde se encontra à disposição da Justiça. A investigação prossegue para completo esclarecimento dos fatos pela equipe da Delegacia Especializada de Combate à Violência Sexual em BH”, informou a Polícia Civil ao Terra.

