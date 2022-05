Veja vídeo: Jovem é executado em festa de Dia das Mães na zona sul de Manaus

Redação AM POST

Lucas da Silva Martins, 18 anos, foi executado a tiros neste sábado (7), na na Praça do Polivalente, no bairro Japiim, na Zona Sul. No momento do crime estava sendo realizado uma festa em homenagem ao Dia das Mães.

A comemoração estava sendo transmitida ao vivo no facebook e mostrou o momento em que mulheres e crianças se desesperaram ao ouvir o barulho dos tiros.

A vítima não estava participando do evento, mas estava próximo. Lucas foi baleado com vários tiros na cabeça e nas costas. O corpo ficou no meio da rua com partes de massa encefálica espalhada pelo chão.

A morte do jovem está sendo investigada pela Polícia Civil.

Veja o vídeo:

Jovem é executado em festa de Dia das Mães na zona sul de Manaus pic.twitter.com/0BwZLWE2Sn — AM POST (@portalampost) May 8, 2022