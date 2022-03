Veja vídeo: Maníaco é preso após invadir casa para cheirar e vestir calcinhas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (25) por invadir uma residência em Prainha, no Oeste do Estado do Pará, com o objetivo de cheirar e vestir as calcinhas da esposa do dono do imóvel.

Apresentado na delegacia de Polícia Civil do município, o ‘cheirador’ teve a ficha exposta pelo dono da casa, afirmando que a perseguição sexual do indivíduo à família dura há mais de 10 anos.

“Nós fomos obrigados a mudar de casa duas, três vezes, por causa desse cidadão, desse maníaco. Entrava em casa e usava as roupas da minha esposa… Eu trabalho, minha esposa trabalha e era costume dele invadir”, disse Nicodemos Carvalho.

Cara de pau

As imagens são da última residência invadida, na comunidade Boa Vista do Cuçari, Zona Rural da cidade.

O proprietário do imóvel também disse que, após se masturbar usando as roupas de sua esposa, o homem ainda tinha a “cara de pau” de colocar as calcinhas penduradas numa corda.

“A sorte dele que nunca fez no dia que eu estava em casa. A roupa íntima dela, de trabalho, vestindo, cheirando e se masturbando… O cara que faz isso está pedindo para morrer”,

finaliza Nicodemos Carvalho, revoltado.

O indivíduo está preso e está à disposição da Justiça.

Fonte: Portal Monte Alegre