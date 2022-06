Redação AM POST

A polícia divulgou as imagens da câmera de segurança do condomínio localizado no bairro da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, onde a servidora do Tribunal de Justiça do Trabalho (TRT), Silvanilde Veiga, foi assassinada no dia 21 de maio, onde mostra o suspeito entrando e saindo do elevador.

Caio entra e sai do elevador diversas vezes em andares diferentes, segundo a polícia, é possível notar um comportamento estranho e que já havia suspeitas de que estava usando drogas.

Quando ele chega no 14º andar, encontrou Silvanilde, ainda sem saber as circunstâncias, entrou no apartamento dela às 17h52 e retornou ao elevador às 18h04 com aparelho celular nas mãos.

As imagens foram anexadas no inquérito policial.

Veja o vídeo:

Veja vídeo: Momento em que o suspeito da morte de servidora do TRT sai do elevador após crime