Veja vídeo: Motorista de Aplicativo é sequestrado e colocado amarrado no porta-malas em Manaus

Um motorista de aplicativo identificado como Wellington Ferreira, foi encontrado amarrado dentro do porta malas do próprio carro, por moradores da rua A, no bairro Ouro Verde, na zona Leste I, em Manaus, nesta terça-feira (13).

De acordo com a vítima, o sequestro aconteceu após ele aceitar uma corrida às 2h da madrugada e os criminosos usaram o veículo para praticar arrastões pela cidade. O homem foi até uma delegacia local para registrar um Boletim de Ocorrência e a polícia civil investigará o caso.

Segundo relatos de testemunhas, o carro foi abandonado no local e os suspeitos, que ainda não foram identificados, fugiram a pé. Dentro do carro, no banco do motorista, foi encontrada uma faca com as letras ‘XM’ escrita no punho. Um vídeo gravado logo após o resgate mostra a vítima assustada.

