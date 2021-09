Veja vídeo: Mulher ateia fogo em motorista de ônibus e alega que era perseguida por ‘mau hálito’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

Uma mulher foi presa na quinta-feira (1º) após atear fogo em um motorista de ônibus, em Anápolis (GO). Câmeras de segurança do terminal registraram o momento em que a mulher se aproxima do ônibus. Na sequência, ela joga etanol na cabine e coloca fogo.

Em seguida, há uma explosão e o motorista Walisson Barbosa dos Santos, de 35 anos, fica em chamas. De acordo com a família, ele teve 80% do corpo queimado e passou por cirurgia no Hospital Estadual de Anápolis. O estado de saúde dele é gravíssimo.

Conforme a delegada Cynthia Cristiane, a mulher, que foi segurada por populares, afirmou que ateou fogo no motorista porque era zombada por funcionários da empresa de transporte público pelo fato de ela ter mau hálito.

Aos policiais, ela alegou que os funcionários sempre cobriam o nariz quando ela passava pelo terminal. A mulher disse ainda que no dia do crime, Walisson Barbosa teria repetido o gesto na frente dela. Ainda segundo a delegada, a mulher não demonstrou arrependimento e segue detida em um presídio da cidade.

Segundo a família, o estado de saúde do motorista é gravíssimo. Ele teve 80% do corpo queimado e passou por cirurgia no Hospital Estadual e Anápolis. Atualmente, está sedado e intubado.

A Polícia Civil informou que ela deve ser indiciada por tentativa de homicídio. Em nota, a empresa responsável pelo transporte, Urban, informou que a prioridade é acompanhar o estado de saúde do motorista, que se solidariza com a situação e confia nas autoridades para responsabilizar a pessoa que cometeu o crime.