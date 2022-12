Veja vídeo: mulher com bebê no colo é arrancada de moto em movimento e agredida por influencer

Uma influenciadora transexual derrubou uma mulher que estava com um bebê de seis meses no colo em uma motocicleta neste domingo (25), em Sobral, interior do Ceará. Após a vítima cair do veículo, ela foi agredida com socos e garrafadas.

De acordo com a Polícia Civil, a suspeita alegou que o motivo que causou a agressão foi uma fofoca feita pela vítima. Os golpes foram filmados por uma câmera de segurança do local. Nas imagens, é possível ver a vítima, inicialmente, sendo levada com a filha em uma motocicleta conduzida por outra mulher, com uma segunda criança na parte da frente.

Em seguida, a suspeita chega e segura a vítima, que está na moto, pelos cabelos e a derruba do veículo com a filha pequena. A mulher caiu no asfalto e bate as costas, já a recém-nascida machucou o rosto no chão e ficou deitada, até ser amparada por testemunhas.

A vítima ainda foi atingida com uma garrafada e socos no rosto. As agressões só cessaram quando alguns homens seguraram a influenciadora. A investigada, Jhoy Wanderwall, reúne 14 mil seguidores nas redes.

Segundo a corporação, um boletim de ocorrência foi registrado e as imagens da câmera de segurança estão auxiliando os agentes na investigação. O caso segue sendo investigado pela Delegacia Municipal de Sobral.

Influencer derruba mulher com bebê no colo de moto em movimento; assista ao vídeo pic.twitter.com/ltYEQP4tGK — AM POST (@portalampost) December 27, 2022

